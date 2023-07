Sarri: “Centrocampo Inter tra i più forti d’Europa. Frattesi, passo in avanti”

-Le offerte dall'Arabia?

Io qualche offerta l’ho ricevuta. Per il momento sto bene alla Lazio, quindi è inutile parlare di soldi. Koulibaly? Difficile entrare negli interessi delle persone, ma prende 90 milioni in tre anni. È qualcosa che bisogna prendere in considerazione, sistema la famiglia per diverse generazioni.

-La rivalità con Mourinho?

Io personalmente non la sento questa rivalità. Penso che mi è anche simpatico per quelle poche volte che abbiamo parlato, è intelligente. In un Chelsea-United si poteva approfittare di una cosa che è successa e non l'ha fatto tenendo conto dell'età del ragazzo e del momento, si è mostrato un uomo ed ho molto rispetto per lui.

-Secondi in campionato, che Serie A ti aspetti?

Siamo arrivati secondi perché siamo andati bene ma siamo anche andati sull'onda di chi non è riuscito a fare quello che ci si aspettava. Quest'anno non possiamo far conto su questo.

-Frattesi acquisto perfetto per l'Inter?

Frattesi è un grandissimo giocatore, non so se è perfetto per l'Inter. Nell'ultima stagione ha fatto un grosso passo in avanti. Il centrocampo dell'Inter credo sia uno dei più forti in Europa.

(Fonte: SI)