Mourinho, esonero sempre più probabile. Il Tottenham pensa a Sarri

Secondo il Daily Mail gli Spurs starebbero sondando l'ex tecnico di Napoli Chelsea e Juve

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Lontano sei punti dalla zona Champions League, il Tottenham pensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di José Mourinho. Nonostante il contratto fino al 2023 da 18 milioni di euro all'anno, il futuro di Mou appare più che mai in dubbio, e - secondo il 'Daily Mail' - è Sarri il primo candidato per la sua sostituzione.