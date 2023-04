Sarri: “Inter superiore, ecco cosa fare per raggiungere il loro livello. Non abbiamo capito…”

Al termine di Inter-Lazio, Maurizio Sarri ha commentato la partita ai microfoni di Dazn. C'è amarezza nelle parole del tecnico per la sconfitta contro i nerazzurri: "Con Luis Alberto si parlava che nel primo tempo la squadra lo seguiva poco. L'aspetto negativo della giornata è che quando la partita è andata in ebollizione noi siamo stati arrendevoli e questo non ce lo possiamo permettere. Abbiamo fatto 65' di buon livello, poi nel momento in cui gli avversari hanno iniziato ad abbaiarci addosso ci siamo arresi, questo non mi è piaciuto completamente".