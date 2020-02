Juventus, Sarri: “I primi a subire un rigore così. Al contrario sarebbe venuto giù il mondo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di SPAL-Juventus, Maurizio Sarri, allenatore bianconero, ha protestato nei confronti dell’arbitro dell’incontro, La Penna, per il rigore concesso alla squadra di Luigi Di Biagio, decisione arrivata a VAR non funzionante:

“Oggi abbiamo preso un rigore col Var quando il Var non funzionava, se fosse successo a parti invertite sarebbe venuto giù il mondo. Penso di essere il primo allenatore al mondo a subire un rigore così; l’arbitro La Penna mi ha spiegato a fine partita che il regolamento prevede questa possibilità. Non condivido questo regolamento, però va attuato. Certo mi sembra una grande ingiustizia, se il Var non funziona arbitra l’arbitro“.

(Fonte: Sky Sport)