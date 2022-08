Sarri risponde a Mourinho: “Delusione se la Roma arrivasse seconda quest’anno”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha risposto così a Jose Mourinho: "Ho fatto richieste in base alle esigenze della società. Non ho responsabilità. Noi non abbiamo speso, abbiamo investito. Se c’è qualcuno ad avere speso è la Roma. Ho molta stima di Mourinho, il secondo posto della Roma per me sarebbe una delusione quest’anno".