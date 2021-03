Coltivava marijuana: Sartor condannato ad un anno, due mesi e venti giorni

L'ex calciatore è stato condannato con rito abbreviato: per adesso sarà ai domiciliari e lavorerà anche in una comunità per tossicodipendenti

Eva A. Provenzano

Era stato arrestato a metà febbraio mentre coltivava una serra di marijuana.Gigi Sartor - ex giocatore di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona - era stato sorpreso dagli agenti della Guardia di Finanza in una casa di Lesignano Palmia (Parma): si trovava in mezzo a centinaia di piantine "pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente". Con lui un amico 46enne (pena sospesa perché incensurato).

Di oggi la notizia secondo la quale è stato condannato (con rito abbreviato) ad un anno, due mesi e venti giorni. Da quanto riporta la Gazzetta di Parma, il giudice ha concesso al 46enne le attenuanti generiche e ha escluso la recidiva. In passato, l'ex calciatore, aveva violato gli obblighi di assistenza familiare "ma ha revocato la sospensione delle pena relativa alla precedente condanna". Se quindi l'attuale condanna per droga dovesse passare in giudicato, dovrebbe scontare anche i nove mesi della sentenza precedente. Per Sartor sono stati disposti i domiciliari ma farà anche volontariato in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

(Fonte: Gazzetta di Parma - Ansa)