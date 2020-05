Sartori (KPMG): “Messi in Italia? Non è un sogno. Si potrebbe fare un tentativo se…”

Andrea Sartori, Global Head of Sports della Kpmg Football Benchmark, ha parlato anche del sogno Messi per l’Italia e in particolare per l’Inter che deve difendersi dall’attacco del Barça per Lautaro.

«Non è un sogno – ancora Sartori –. Servirebbe un “tesoretto”, chiamiamolo così, determinato dalla vendita di una o due stelle. Si potrebbe fare un tentativo». Evidentemente, pure per una questione anagrafica. Stessa scadenza di Pogba, ma con sei anni in più sulla carta d’identità (classe ’93 l’ex bianconero, ’87 il 10 del Barcellona): aspetto che pesa sulla differenza tra il valore di febbraio dell’argentino (175) e aprile (126,80 se non si continuasse, 134,5 se si proseguisse a porte chiuse). Si discute di valori teorici e non sempre allineati al prezzo, che spetta al club stabilire: il Barça potrebbe pensare alla cessione partendo da una base di 300 milioni? Certo, poi i club tratterebbero”, spiega La Gazzetta dello Sport.