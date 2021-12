SERIE A – Il Sassuolo aggancia il Napoli nel finale. Genoa-Milan 0-3. Inter a -2 dalla vetta

Vittoria esterna per i rossoneri, mentre gli azzurri vengono raggiunti nel finale dalla squadra di Dionisi

Dopo la vittoria dell'Inter nel pomeriggio, i riflettori erano puntati su Napoli e Milan. Malgrado il doppio vantaggio firmato Fabian Ruiz-Mertens, la squadra di Spalletti esce dal Mapei Stadium con un punto. Per i neroverdi in gol Scamacca e Ferrari nel finale. Tutto facile per il Milan che a Marassi batte il Genoa 3-0 grazie ai gol di Ibrahimovic e la doppietta di Messias. Adesso davanti ci sono tre squadre in due punti: Napoli 36, Milan 35 e Inter 34 per un campionato sempre più spettacolare ed equilibrato.