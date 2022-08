Sassuolo, Carnevali: “Raspadori? Trattativa in corso, le voci portano confusione”

Raspadori? "È un grande professionista, si comporta in modo esemplare, ma è inutile nasconderlo che tutte queste voci possono rendere confuse le idee e i modi di pensare. Penso che sia una scelta tecnica dell'allenatore. C’è questa trattativa in corso, non è in stallo, quello che ci dispiace è fare a meno di un ragazzo di grande valore in una gara importante. Secondo me il calciomercato deve finire quando inizia il campionato, non dà tanta regolarità al campionato, non fa bene, non è una cosa positiva, ne stiamo risentendo anche noi. Non blocchiamo nessuno, il Sassuolo se deve cedere lo fa a determinate condizioni. Abbiamo fatto la nostra richiesta al Napoli, non vogliamo passare per la società che non vende, ma per un giocatore importante essere in questa fase ti porta ad avere confusione. Comunque in un modo o nell'altro questa trattativa deve chiudersi".