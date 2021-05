Sassuolo, Carnevali: “Slittamento stipendi? Non è giusto. Superlega, mi sento tradito”

Giovanni Carnevali, ad Sassuolo, è tornato sulla decisione del Consiglio della FIGC di posticipare di un mese il pagamento degli stipendi

"Onestamente non credo sia giusto, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltà possono trovare un accordo di buon senso con i giocatori, che sono i primi a poterti venire incontro. Noi abbiamo già pagato aprile. Questo dovrebbe essere normale, qualsiasi azienda deve pagare gli stipendi in tempi regolari. E comunque credo che non dovrebbe essere possibile permettere acquisti importanti che consentono ad alcuni club di ottenere grandi risultati se non si hanno le possibilità economiche".