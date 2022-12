Sassuolo, Dionisi: “Avevamo più assenze dell’Inter, un buon test contro una squadra forte”

"I ritmi della partita non sono stati impressionanti. Li ha decisi l'Inter, che è una squadra forte, e noi ci siamo adeguati. Abbiamo fatto il nostro, considerando che avevamo più assenze dell'Inter, fortunatamente nessuna di queste molto lunga. Abbiamo fatto meglio dell'amichevole precedente, ma non è bastato. E' stato comunque un buon test. Per Pinamonti è stato solo un giramento di testa, mi sento di poterlo dire. Frattesi? E' del Sassuolo e gioca nel Sassuolo, a volte si parla di cose che si spera succedano per poterne parlare. E' un ragazzo consapevole, ora è dentro il nostro progetto. Dzeko e Lukaku? Quando ti portano in area, è difficile marcarli. Dzeko è forte forte forte, perché gioca sia da 9 che da 10. Stiamo parlando di giocatori di altissimo livello".