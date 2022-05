Sassuolo, Dionisi: “Milan? Non saremo sparring partner. Stadio pieno uno stimolo”

Le parole del tecnico dei neroverdi a pochi giorni dalla gara decisiva per le sorti dello scudetto

Lunga intervista concessa da Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tecnico dei neroverdi ha parlato ovviamente della gara col Milan di domenica, come testimonia questo stralcio della chiacchierata: "Ci danno poche chances, me ne rendo conto. E un po’ lo capisco. Il Milan è la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. I rossoneri meritano il primato e capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto scontato. Non saremo uno sparring partner, questo è sicuro. Stadio pieno un fattore? Sì, ma anche a nostro favore. Contro la Juve, ad esempio, al Mapei Stadium c’era tanta gente e abbiamo giocato bene perdendo immeritatamente. Le tribune piene sono uno stimolo per i giocatori. Gara sotto gli occhi di tutti? È un orgoglio per noi. In un’ora sono stati venduti tutti i biglietti. La mia speranza è che il Sassuolo riesca a essere se stesso. È una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo".