Sassuolo, Dionisi: “Iniziato un percorso di crescita. Il nostro obiettivo è…”

Le dichiarazioni dell'allenatore neroverde, che sabato affronterà l'Inter di Simone Inzaghi al Mapei Stadium

A margine del CERSAIE 2021, anche l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato del momento della squadra. Ecco le sue parole riportate da sassuolonews.net: “Quest'anno è tornata ad esserci questa feria importante, la più importante nel mondo. E' motivo di lustro per l'Italia, per Bologna, dove Mapei conduce un ruolo importante e noi siamo ben fieri di esserci. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, sappiamo che è un percorso di crescita. C'è un allenatore nuovo. Ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno, abbiamo dimostrato ieri di poterle superare con la qualità e la volontà. Siamo sulla buona strada. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è a lunga scadenza non a breve scadenza”. Il Sassuolo sabato ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi.