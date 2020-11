Le rivali – Sassuolo, Carnevali: “C’è la possibilità di fare bene e vogliamo dei punti”

Ai microfoni di Sky Sport qualche minuto prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha presentato il match del Mapei, molto importante per le ambizioni di classifica della squadra di De Zerbi:

“Sicuramente siamo in un percorso di crescita. Ci sono le possibilità di fare una buona gara. Non vogliamo solo giocare bene, ma anche portare a casa dei punti. Il quarto posto sarebbe un risultato fantastico, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, cercando di divertirci e far divertire. Io firmerei. Le tentazioni di mercato? Non è stato così difficile resistere. Volevamo trattenere i giocatori più importanti e loro ci hanno aiutato, perché hanno capito che qui si può crescere. Dobbiamo portare avanti questa politica come stiamo facendo da anni. Non credo che dobbiamo rifondare. Per la prossima stagione faremo 1-2 cessioni importanti. Arrivare in Europa sarebbe straordinario, ma dobbiamo lavorare senza stravolgere“.

(Fonte: Sky Sport)