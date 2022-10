SM – Sassuolo KO, per l’Inter un dato incoraggiante. “E Inzaghi è riuscito a…”

Il servizio di Sport Mediaset in merito alla vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. Dzeko si conferma il match winner come l'anno scorso

"Due indizi non fanno una prova ma una possibile ripartenza sì, l'Inter dopo il Barcellona riesce a battere il Sassuolo e si prepara nel modo migliore alla gara infuocata di mercoledì. Inzaghi è riuscito a riprendersi tutto in mano nel momento più difficile e a scacciare voci di esoneri e ammutinamenti". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito alla vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. Inzaghi si aggrappa a Dzeko che si conferma il match winner come l'anno scorso.