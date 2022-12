Sassuolo-Inter giovedì 29 dicembre: dove vedere l’ultima amichevole del 2022

L'Inter giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 scenderà in campo per l'ultima amichevole del 2022 contro il Sassuolo: ecco dove vederla

Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, l'Inter giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 scenderà in campo per l'ultima amichevole del 2022. Al Mapei Stadium i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il Sassuolo prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli.