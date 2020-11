Verso Sassuolo-Inter, dall’infermeria non arrivano buone notizie per De Zerbi

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, in casa Inter c’è voglia di voltare pagina. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta contro la sorpresa Sassuolo. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, dall’infermeria non arrivano buone notizie per De Zerbi. “Il report dell’allenamento di ieri pare un bollettino di guerra, la società fa sapere infatti che hanno lavorato a parte Domenico Berardi, Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Gianluca Pegolo”. Tra questi non ci saranno Caputo e Defrel come confermato dallo stesso De Zerbi.

(Gazzetta di Modena)