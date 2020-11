Sassuolo-Inter, fischia Irrati: al VAR ci sarà Chiffi. Ecco la designazione completa

Massimiliano Irrati dirigerà la sfida tra Sassuolo e Inter. L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato le designazioni in vista della nona giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pistoia arbitrerà la sfida tra gli emiliani di De Zerbi e l’Inter di Conte, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

In occasione della gara in programma sabato alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in sala VAR ci sarà Chiffi, con Valeriani nel ruolo di assistente.

Di seguito la designazione completa:

SASSUOLO – INTER Sabato 28/11 h. 15.00

Arbitro: IRRATI

Assistenti: FIORITO – BACCINI

IV Uomo: GHERSINI

VAR: CHIFFI

Assistente VAR: VALERIANI