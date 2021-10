GdS – Inter da dottor Jekyll e mister Hyde. “Disastro per 57′ ma poi…”

Ecco l'analisi de La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo

"Un rilancio che non può nascondere una realtà: per 57 minuti l’Inter è stata un disastro. Sembrava fosse Barella contro tutti: un palo sfiorato, una gran parata di Consigli, rincorse a tutto campo e i soliti cross a giro. Ma, pur in modalità Superman, non poteva fare tutto lui, circondato dal nulla", analizza La Gazzetta dello Sport che rimarca come nel primo tempo il Sassuolo abbia ampiamente meritato il vantaggio. I neroverdi, però, non sono stati concreti e, nella ripresa, hanno subito la rimonta nerazzurra firmata Dzeko-Lautaro. "Tre punti, ma anche la riflessione che non si può andare avanti così e aggiustare di volta in volta i guai. Il rischio è troppo alto", la chiosa del quotidiano.