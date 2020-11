La Stampa – Sassuolo-Inter, tante differenze marcate. Non sembra una squadra di Conte

La presentazione di Sassuolo-Inter da parte del quotidiano La Stampa: “Nella sfida tra opposti sono ribaltate rispetto alle previsioni anche le posizioni di classifica. Imbattuti e primi in classifica per 4 ore domenica scorsa, gli emiliani sono la sorpresa che diverte tutti. Involuti e mai così brutti come nell’ultima settimana, i nerazzurri sono la delusione che due mesi fa molti vedevano persino meglio della Juve. Morale: Sassuolo 2° a +3 sull’Inter quando, alle 15, si rinnoverà un duello che nei due folli episodi della scorsa stagione aveva prodotto addirittura 13 reti”.

Si parla poi dell’identità di gioco riconoscibilissima del Sassuolo e di quella “sempre più confusa dei nerazzurri”. E differenze marcate, dal monte ingaggi (149 mln ai nerazzurri, 35 mln ai neroverdi), i principi di gioco, il rendimento, la solidità in difesa con Consigli imbattuto da 281 minuti mentre l’Inter ne ha subiti venti di gol in totale tra campionato e CL. Diversissimi anche i due allenatori: De Zerbi “il nuovo che avanza, con il palmarès vuoto ma il pieno di estimatori. Fa giocare bene ed è duttile” e Conte “il tecnico di fama, il più vincente tra quelli di A, nel mezzo del suo momento più delicato. Questa Inter non sembra una sua creatura, ma lui la cambia solo quando deve rimediare al peggio”.

(Fonte: La Stampa, 28-11-2020)