Sassuolo-Inter, Lautaro segna ed esulta sui social: “Vittoria da grande squadra”

L'attaccante argentino ha segnato il gol della vittoria nella gara contro i neroverdi sfruttando un rigore procurato da Dzeko

Per sottolineare la prestazione dei suoi compagni e sua. Una squadra che ha giocato un primo tempo davvero scioccante: troppi errori e il Sassuolo si è scatenato. Sono serviti i cambi e un Dzekoin palla per ribaltarla e quando si è procurato un rigore l'argentino non se lo è fatto dire due volte e ha segnato la rete della vittoria con un urlo di gioia che ha mostrato tutta la rabbia che aveva in corpo. Ora partirà per rispondere alla convocazione dell'Argentina nella pausa per le Nazionali, poi tornerà dall'Inter che lo aspetta e da lui si aspetta tanto.