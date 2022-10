GdS – Inter, probabile formazione: Acerbi e Asllani in pole, Onana e Gosens…

Indizi sulla formazione dell’Inter che sabato affronterà il Sassuolo per la 9ª giornata di Serie A. Arrivano dal sito della Gazzetta dello Sport, per cui Handanovic è ancora in pole su Onana tra i pali.

“Lukaku non dovrebbe recuperare in tempo per Reggio Emilia. Possibile ritorno da titolare per Dumfries e Asllani, scalpita Acerbi, mentre Gosens per ora parte dietro Dimarco. Ma Inzaghi penserà anche alla sfida del Camp Nou. Correa out, Dzeko sarà titolare”, si legge sulla rosea. I tre favoriti dietro sono Skriniar, Acerbi e Bastoni, in mediana Barella, Asllani appunto e Calha. Scelte obbligate in attacco.