Tutti i numeri in vista della gara di campionato tra la formazione emiliana e l'Inter campione d'Italia di Inzaghi

Lo scudetto è stato vinto e la festa che ne è seguita è ormai terminata. L'Inter si prepara a tornare in campo per affrontare, nella 35a giornata di Serie A, un Sassuolo in crisi di risultati ed a cinque punti dalla zona salvezza quando mancano solo quattro gare di campionato da disputare.