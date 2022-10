Sassuolo-Inter, sabato alle 15: Dazn o Sky? Dove vedere la gara in tv

L'Inter scenderà in campo sabato alle ore 15 in casa del Sassuolo. Ecco dove si potrà vedere la sfida di Serie A in tv

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo sabato alle ore 15 in casa del Sassuolo. Ecco dove si potrà vedere la sfida di Serie A in tv

Puoi vedere Sassuolo-Inter, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand.

A CHE ORA INIZIA SASSUOLO-INTER

Le due squadre si affronteranno per la settima giornata del campionato sabato 8 ottobre alle 15.

LA TELECRONACA DELLA PARTITA

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi.