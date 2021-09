Sassuolo, tattica e partitella verso l’Inter: due assenti. Domani rifinitura e conferenza

Il report dell'allenamento di oggi del Sassuolo di Dionisi, che si prepara alla sfida di sabato contro l'Inter di Inzaghi

Prosegue la preparazione in casa Sassuolo in vista del match di sabato sera contro l’Inter. Questa mattina al Mapei Football Center la squadra ha svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tattiche, sviluppo manovra e torneo finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Andrea Consigli e Giacomo Satalino.