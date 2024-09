Coppa Italia – Il Sassuolo batte 2-0 il Lecce: agli ottavi sfiderà il Milan

Colpo a sorpresa del Sassuolo che batte il Lecce al Via del Mare e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia

