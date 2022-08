Milan, Pioli: “Inter? Li conosciamo bene. Una rivalità che va oltre la classifica”

"E' mancata lucidità. Bisogna leggere meglio le situazioni. Siamo partiti bene trovando delle buone soluzioni, poi quando il Sassuolo si è abbassato abbiamo avuto poca qualità soprattutto nei movimenti. Abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo. Siamo stati poco lucidi e molto frenetici. Vogliamo vincere le partite, ma non dobbiamo crearci troppe frenesie. Perdere troppo tempo ad analizzare una partita non è un mio obiettivo. L'Inter ha un altro modo di giocare, la dobbiamo preparare assolutamente dal punto di vista tattico e fisico. Volevo fare qualche rotazione in più, ma non avevo i giocatori. Conosciamo bene i nostri avversari, come loro conoscono noi: la preparazione dovrà essere la migliore. La rivalità che si è creata tra noi e l'Inter in questi anni va al di là della classifica che dopo quattro partite non può essere determinante".