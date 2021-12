Spalletti: “Perso dei palloni troppo facili. Ecco perché sono stato espulso”

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli al termine della gara pareggiata contro il Sassuolo

Al termine della gara contro il Sassuolo, Luciano Spalletti, espulso nel finale, ha commentato il pareggio del Mapei Stadium. Queste le parole del tecnico del Napoli: "Dopo il 2-0 non siamo riusciti a far girare palla quando la riconquistavamo, abbiamo perso dei palloni troppo facili. Dovevamo fare qualcosa di più in quei momenti e non ci siamo riusciti, il Sassuolo è una squadra forte".