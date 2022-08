Sassuolo, Pinamonti: “Emozionato per il gol. L’abbraccio con Dionisi…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Pinamonti ha commentato il pari del Sassuolo contro lo Spezia e il suo primo gol in neroverde. Queste le parole: "L'emozione è tanta, sono arrivato in una nuova squadra e il miglior modo per integrarmi è segnare e fargli capire che possono contare su di me. L'abbraccio col mister è perché è uno dei motivi per i quali sono qui, mi sta dando fiducia, nonostante ancora io non sia al top. Non mi sono messo grandi pressioni addosso, so che in campo si può fare bene e sapevamo che il gol sarebbe arrivato. Sono davvero contento".