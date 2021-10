Sassuolo, Rogerio: “Ecco cosa fare per non prendere gol. Serve la gara perfetta”

Le parole del calciatore neroverde ai microfoni di DAZN prima del match del Mapei Stadium

Rogerio, calciatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l'Inter. Queste le sue considerazioni: "Dovremo avere la palla noi per non prendere gol. Sarà difficile, ma non impossibile. Sappiamo difendere bene, l'abbiamo preparata benissimo, sapendo che sono i campioni in carica e hanno una squadra forte. Noi dovremo fare la nostra miglior partita oggi per uscire con un risultato positivo".