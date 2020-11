Serie A, l’Udinese ferma il Sassuolo: 0-0 al Mapei Stadium nell’anticipo della 7° giornata

Finisce 0-0 l’anticipo della settima giornata della Serie A 2020-2021 tra Sassuolo e Udinese: un match che ha regalato decisamente poche emozioni e lo 0-0 è un risultato che rispecchia quanto visto in campo. Nella prima frazione di gioco, è l’Udinese a rendersi più pericolosa con De Paul e Samir ma Consigli non corre grandissimi problemi. Nella ripresa, sia De Zerbi che Gotti gettano in campo forze fresche come Defrel e Deulofeu ma il risultato non cambia. Il Sassuolo sale a 15 punti restando al secondo posto in classifica, l’Udinese invece rimane penultima a quota 4.