Sun – Inter, gli occhi della Premier su Satriano: sfida tra Arsenal e Tottenham

L'attaccante uruguaiano della Primavera nerazzurra, classe 2001, è finito nel mirino di diversi club inglesi

La stagione dell'Inter Primavera si è chiusa domenica, con la sconfitta in semifinale scudetto contro l'Empoli. Tra i protagonisti dell'ultima annata della formazione di Armando Madonna spicca Martin Satriano: l'attaccante uruguaiano, classe 2001, si è messo in luce segnando 14 reti in campionato, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Secondo quanto riporta il Sun, sul giovane bomber interista ci sono numerose squadre inglesi, su tutte Arsenal e Tottenham.