Satriano, quale futuro? Repubblica: “Cessione in prestito l’ipotesi più probabile”

Tra i giocatori che si sono messi in vetrina nel corso dell'amichevole contro il Lugano c'è Martin Satriano. Il talento della Primavera dell'Inter ha segnato il gol del pareggio che poi ha portato il match ai calci di rigore, con vittoria finale dei nerazzurri di Inzaghi. Ora però resta da capire quale possa essere il suo futuro. "L’ipotesi più probabile è che Satriano venga dato in prestito, per mettere insieme minuti in campo ed esperienza. Ma chissà che Simone Inzaghi non possa decidere di tenerlo con la prima squadra come vice di Lukaku, di Sanchez e proprio del Toro, quello dei tre a cui somiglia di più per caratteristiche tecniche", si legge su Repubblica.