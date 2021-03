Savelli (Libero): “Romagnoli e Handanovic accomunati dalla crudeltà dei tifosi”

Intervenuto su Libero, Savelli racconta il perché, a suo dire, i due capitani di Milan e Inter abbiano sofferto durante la stagione

"A Milano i capitani sono accomunati dalla crudeltà dei tifosi: Romagnoli al Milan e Handanovic all’Inter sono infatti i più graditi bersagli della critica. Il problema non è il loro rendimento altalenante, è più profondo: sono due reduci del periodo di crisi delle due società. Lo rievocano. Per questo, ora che Milan e Inter funzionano, sono indicati come ingranaggi difettosi. Le ultime prestazioni di Handanovic, che ha reagito all’errore con la Juve, e Romagnoli, che ha reagito alla panchina, dimostrano che non è così, ma difficilmente la situazione si risolverà, anche per via