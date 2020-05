Intervenuto ai microfoni di Goal, l’ex centravanti del Barcellona Javier Saviola ha parlato così di Lautaro Martinez, gioiello dell’Inter e grande obiettivo di mercato del Barcellona: “Onestamente è per me un giocatore che può tornare utile al Barcellona. Sappiamo cosa voglia dire essere accanto a Suarez, Messi ed altri grandi campioni. Non sto dicendo che è facile giocare con loro. Può sembrar facile, ma non lo è”.