Inter, le scadenze di marzo incombono: servono 40-50 milioni. Suning…

Il club nerazzurro deve provvedere al pagamento degli stipendi arretrati per evitare provvedimenti da parte della Uefa

La situazione societaria dell'Inter rimane tutt'altro che tranquilla: Suning è alle prese con le pressioni del governo cinese, e deve trovare quanto prima una soluzione per far quadrare i conti. Il Giornale sottolinea le incombenze delle prossime scadenze: "Nel frattempo, marzo con le sue scadenze improcrastinabili per l'Inter, si avvicina. Servono 40/50 milioni per fare quadrare i conti. Con i giocatori si può trovare l'accordo, ma l'Uefa non pare intenzionata a deroghe: se i conti non sono a posto, niente licenza per le Coppe 21-22. I soldi quindi servono.