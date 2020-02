Infortunio Sensi, arrivano le prime indiscrezioni sui tempi di recupero. CorSera: “Conte spera…”

L’Inter deve rialzare la testa dopo il KO in Coppa Italia contro il Napoli. E dovrà farlo nel big-match della prossima giornata di campionato visto che la squadra di Conte è di scena all’Olimpico contro la Lazio in una sfida-scudetto. Chi sarà certo di non essere della partita è Stefano Sensi che è incappato nell’ennesimo infortunio stagionale. Ecco cosa scrive il CorSera a riguardo:

“La brutta notizia è il nuovo infortunio di Sensi: infrazione allo scafoide del piede. Conte cercherà di recuperarlo per la partita delle partite, il corpo a corpo con la Juve del primo marzo a Torino”.