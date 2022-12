Argentina, Tapia annuncia: “Scaloni resta, siamo uomini di parola”

Ct che vince non si cambia. Il presidente della Federazione Argentina, Tapia, ha annunciato che il tecnico Campione del Mondo, Lionel Scaloni , resterà alla guida della Nazionale.

Nell'annuncio alla stampa, il numero uno della Federcalcio ha sottolineato: «Siamo uomini di parola, per questo non abbiamo dubbi che continuerà ad essere il Ct della 'albiceleste' così come avevamo concordato già prima dell'inizio del mondiale del Qatar». Il contratto di Scaloni scade a fine anno. Potrebbe rinnovare fino al 2026, cioè l'anno dei prossimi Mondiali.