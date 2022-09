Scalvini: “Da bambino mi piaceva Thiago Silva, ora mi ispiro anche a Bastoni”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21, Giorgio Scalvini, difensore e centrocampista dell'Atalanta, ha svelato i suoi modelli: "Mi trovo bene in entrambe le posizioni, in difesa e a centrocampo in base a dove serve. In Nazionale Mancini mi ha fatto esordire a centrocampo, mi aveva chiesto se potevo farlo. Certo, mi sento più difensore perché è il ruolo che ho fatto di più, e poi da bambino mi piaceva Thiago Silva, cerco di prendere ispirazione da lui, e da Bastoni dell’Inter anche"