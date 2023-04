Scalvini: “Corte di Inter, Atletico, Liverpool, Bayern? All’Atalanta sto bene, magari…”

«Sicuramente a quello che dicono da fuori: seleziono ciò che va o non va ascoltato. Ascolto il mister, lo staff, i compagni, la famiglia e chi mi vuole bene: da loro mi viene solo forza».

«In una stagione ci sono alti e bassi: è soprattutto questione di dettagli “persi”, da ritrovare senza abbattersi. Se pensi di essere già pronto, quello è il momento in cui invece di crescere ancora, fai in fretta a scendere».

E anche alla corte di Inter, Atletico Madrid, Liverpool, Bayern? Ad una valutazione da almeno 40 milioni?

«Io all’Atalanta sto benissimo: non ho mai ascoltato granché, e comunque non mi ha mai scosso più di tanto, dunque non vedo segnali preoccupanti. Magari arriverà un giorno che dovrò pensarci, ma può succedere solo se faccio bene nel presente».