Scamacca: “L’Atalanta è il posto giusto per me, posso fare salto che manca”

Le parole sull'attaccante che in estate è stato anche nel mirino dell'Inter e che ha scelto il club bergamasco rientrando in Italia dopo un anno al West Ham

Avevi tante offerte dopo la tua esperienza in Premier, perché hai scelto l'Atalanta? Questa è la domanda alla quale Gianluca Scamacca ha risposto su DAZN. Il calciatore, accostato anche all'Inter, ha segnato una doppietta con la maglia della squadra di Gasperini nel 3-0 rifilato al Monza.

«Il mister sa quello che fa, lo seguo perché è un grande allenatore. Oggi è olo un piccolo inizio, stiamo lavorando bene ma c'è tanto ancora da fare. Basta guardare stasera per capire perché ho scelto l'Atalanta, società ambiziosa, con giocatori di qualità, questo è il mio contesto ed è il posto dove posso fare il salto che mi manca. Dove posso arrivare e dove può arrivare l'Atalanta? Non ci poniamo limiti, pensiamo a lavorare e a fare quello che chiede il mister, poi vedremo quello che verrà», le parole dell'attaccante che è tornato in Italia dopo un anno al West Ham.