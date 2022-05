Scamacca, il derby Inter-Milan va avanti. Il prezzo può favorire i club esteri

Tra i giocatori tenuti sotto osservazione dall'Inter c'è l'attaccante Scamacca, autore di un'ottima stagione con la maglia del Sassuolo

"Da mesi Inter e Milan si contendono Scamacca, ma il Sassuolo tiene alto il prezzo. Andrà all’estero? Il derby milanese per Gianluca Scamacca ha dato un bel po’ da fare a Giovanni Carnevali, l’a.d. del Sassuolo. E sono da mettere nel conto nuove puntate di Inter e Milan, a seconda dei possibili cambi di strategia nelle due società protagoniste della lotta per l’ultimo scudetto. Certo, la quotazione superiore ai 40 milioni di euro non aiuta le società di casa nostra. Perciò le candidature estere potrebbero prendere piede giorno dopo giorno, nonostante il centravanti romano preferisca restare in Italia. Un paio di mesi fa il giocatore ha parlato chiaro con i suoi attuali dirigenti sull’argomento", riporta La Gazzetta dello Sport.