Scamacca e Frattesi illudono il Sassuolo, la Fiorentina rimonta: 2-2 al Franchi, 16° gol per Vlahovic

Finisce 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio con Scamacca al 32' e raddoppiano 5' dopo con Frattesi. In avvio di ripresa ci pensa il solito Vlahovic - 16 per lui in campionato - ad accorciare le distanze al 51' mentre Torreira firma il definitivo 2-2 al 61'. La Fiorentina sale al quinto posto al pari di Roma e Juventus a quota 31, Sassuolo decimo a 24.