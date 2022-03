Scamacca: “Il mio gol più bello è stato quello a San Siro contro il Milan”

Nuove parole di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo nel mirino dell’Inter per l’estate. Ecco le sue dichiarazioni

Nuove parole di Gianluca Scamacca , attaccante del Sassuolo nel mirino dell’Inter per l’estate. Il centravanti classe 1999 ha rilasciato un’intervista a Inside Serie A, magazine internazionale prodotto dalla Lega. Ecco un estratto della sua intervista, direttamente da SassuoloChannel: “Il mio modo di calciare il pallone? Sono sempre stato ossessionato dal tiro. Calciavo in porta da piccolo, amavo farlo e mi ha aiutato a migliorare. Lontano dalla porta Dionisi chiede un lavoro anche sporco, di svariare, di andare lungo e corto, mi sto adattando al suo gioco.

Carattere e personalità sono molto importanti per chi vuole ambire a cose importanti e fanno la differenza. Io quando entro in campo mi trasformo, non ho amici e parenti, sono diverso rispetto a quello che sono fuori.