GdS – Scamacca, impasse Inter. Il Milan prova il sorpasso: incontro fissato

Inter e Milan si contendono l'attaccante del Sassuolo, i nerazzurri non possono accelerare e i rossoneri tentano di inserirsi

"Non è un mistero, Gianluca Scamacca è nei radar rossoneri ormai da tempo. Già un anno fa c’erano stati i primi approcci, ma la trattativa non è mai decollata perché la scelta di puntare sull’accoppiata Ibrahimovic-Giroud non lasciava spazio ad altri interventi. Ora, però, sono cambiate tante situazioni. Con Zlatan ormai ai titoli di coda occorre un interprete di prospettiva al fianco del centravanti francese: ecco perché Scamacca è in cima ai pensieri milanisti. E la prossima settimana si aspetta l’importante incontro con il Sassuolo per passare dalle parole ai fatti. Il giocatore ha le idee chiare: vuole restare in Italia (ha detto no al Dortmund)", spiega La Gazzetta dello Sport.