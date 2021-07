Scamacca opzione Inter? Carnevali: “Ci sono richieste importanti ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della presentazione della stagione del Sassuolo, l'AD Giovanni Carnevali ha parlato così di Scamacca

"Ci sono richieste importanti per lui, non abbiamo concluso nulla perché non è solo un discorso di acquisto o cessione ma anche di modulo. La difficoltà non è solo nel vendere ma anche nell'acquistare eventuali sostituti adatti per il modulo del mister".