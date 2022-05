Sassuolo, Carnevali: “Scamacca piace all’Inter, ma ha più mercato all’estero”

L'amministratore delegato neroverde ha parlato del futuro dell'attaccante classe '99, nel mirino di numerosi top club

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nell'intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato anche del futuro di Gianluca Scamacca, attaccante classe '99 nel mirino di numerosi top club europei, tra cui l'Inter: "Pochi in Europa hanno le sue caratteristiche, ha grande prospettiva. Piace ai nerazzurri come ad altri ma il calcio italiano economicamente non sta attraversando un momento di prosperità. Mi piacerebbe che restasse in A per dare più valore alla Nazionale ma temo che abbia più mercato all'estero".