Gasperini: “Scamacca? Conosciamo sue qualità, era serata giusta. Il calciomercato…”

«Scamacca? Sappiamo benissimo quali sono le sue qualità, è qualche settimana in cui siamo insieme, era la serata giusta e lui ha fatto benissimo. Ma mi sono piaciuto tanto tutti. Possiamo fare una bella stagione. Possiamo lavorare su questa base, creare un bel gruppo, ci sono tanti giocatori nuovi e possiamo fare una bella stagione. L'addio di Zapata e un nuovo ciclo con altri obiettivi? Questo è il nostro obiettivo. Il tempo passa per tutti, però l'Atalanta si deve rinnovare sempre. In attacco c'è stata una rivoluzione, negli altri ruoli la società ha cercato di intervenire, è stato un mercato movimentato negli ultimi giorni. Dobbiamo valorizzare tutto. Non è facile, per esempio con Hojlund pensavamo di poter lavorare di più», ha sottolineato il tecnico.