Italia, GdS: “Scamacca deve prendere misure col calcio internazionale. Serve tempo”

Del calciatore del Sassuolo in orbita Inter la rosea parla dopo la prestazione nella gara contro la Turchia

Uno degli obiettivi del mercato dell'Inter per la prossima stagione è Gianluca Scamacca. Il calciatore ieri ha giocato nella gara dell'Italia contro la Turchia. La Gazzetta dello Sport parla della sua prestazione in questi termini: "Ora l'attaccante del Sassuolo deve prendere le misure del calcio internazionale: ieri sera ha sofferto mentalmente, forse un po’ schiacciato dalla responsabilità che invece Raspadori non sente".