Il Messaggero – Scamacca, arrestato il nonno: minacce di morte in un bar

Il 66enne è stato arrestato dopo un momento di terrore ai danni di un cliente del locale: aveva un coltello

In un bar di Fidene un uomo ha fatto irruzione con un coltello in un bar e ha minacciato le persone presenti nel locale. Pare che fosse ubriaco o comunque alterato e quando ha puntato l'arma al collo di un cliente seduto ad un tavolo è stato il panico. Il Messaggero racconta che si tratta di Sandro Scamacca, nonno di Gianluca, il calciatore del Sassuolo, spesso accostato dalle indiscrezioni di mercato anche all'Inter .

A fermarlo sono stati gli agenti dopo l'allarme dato dai passanti. Sono entrati nel bar, hanno cercato prima di placare l'uomo con la diplomazia, quando non ci sono riusciti sono intervenuti con la forza. Il nonno del calciatore è stato così arrestato per minacce aggravata, detenzione di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale, si legge sul quotidiano.

Un anno fa il papàdel giocatore era finito al centro delle cronache perché aveva preso d'assalto con una spranga di ferro la sede della Roma ed era entrato nel centro sportivo danneggiando le vetture. In quel caso era arrivata una denuncia per danneggiamento. Ma non si è mai capito perché con la sua furia aveva travolto il centro giallorosso.